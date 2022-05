Activision e Microsoft: Warren Buffett scommette sull'accordo e acquista il 9,5% della società

Il famoso multimiliardario Warren Buffett ha da poco aumentato la sua quota di partecipazione in Activision dall'1,8% al 9,5% attraverso Berkshire Hathaway Inc.

Si tratta di una mossa che chiarisce come Buffett stia scommettendo sull'accordo con Microsoft da 68,7 miliardi, che deve essere ancora finalizzato.

Il noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, scrive su Twitter:

"Warren Buffett ha rivelato oggi di aver scommesso molto su Activision, aumentando la sua quota dall'1,8% al 9,5%. Questo è chiamato merger arbitrage. Buffett sta ottenendo uno sconto sulle azioni, scommettendo (contro altri investitori) che l'accordo con Microsoft andrà a buon fine".

"Warren Buffett sta scommettendo contro la convinzione di altri investitori che la FTC potrebbe bloccare l'accordo".

Da quanto emerso, dunque, Warren Buffett ha deciso di aumentare la sua partecipazione approfittando del calo dei prezzi delle azioni fino a 75,60 dollari. In precedenza, Microsoft ha accettato di comprare le azioni a 95 dollari, al momento dell'annuncio dell'acquisizione.

Warren Buffett revealed today that he bet big on Activision, upping his stake from 1.8% to 9.5%. This is called a merger arbitrage play. Buffett is getting the stock at a discount, betting (against other investors) that the Microsoft deal will go through. https://t.co/Hn8wwfacI2 pic.twitter.com/qTYAZDXCta

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Put another way: Warren Buffett is betting against a belief held by other investors that the FTC could block the deal. Nobody knows what the outcome will ultimately be, but don't let loud fanboys or YouTube pundits mislead you into thinking any of this is inaccurate.