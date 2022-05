Alan Wake Remastered approderà su Nintendo Switch e una serie TV è in arrivo

Difficilmente un gioco contempla l'universo di Alan Wake, ma la verità è che il lavoro di Remedy ha lasciato un segno molto profondo nella comunità. La visita dello scrittore alla città di Bright Falls nel 2010 non è stata dimenticata e come è stato annunciato tempo fa, un secondo capitolo è in arrivo.

Per riportare in vita quella prima avventura, lo sviluppatore si è messo al lavoro e ci ha offerto il favoloso Alan Wake Remastered, disponibile su tutte le piattaforme. Tranne una, poiché Nintendo Switch non ha ricevuto finora questa versione. Ora le cose stanno per cambiare perché Remedy ha annunciato l'arrivo della versione rimasterizzata per la console ibrida.

Durante il video Sam Lake e Ilkka Villi hanno mostrato una piccola sessione di gioco su Nintendo Switch. Non è finita qui perché è stato fatto un altro grande annuncio, ovvero l'arrivo della serie TV di Alan Wake. La casa di produzione sarà AMC, ma attualmente sono tutti i dettagli che abbiamo finora.

Per adesso non sappiamo quando la versione per Nintendo Switch arriverà, ma sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Fonte: Polygon e Deadline