Amazon compra EA? L'annuncio dovrebbe arrivare oggi per un insider

Arriva un particolare rumor riguardante una nuova potenziale acquisizione. Secondo quanto riferito, Amazon potrebbe aver battuto le altre società nella corsa per acquisire Electronic Arts. Nessuna conferma ufficiale che l'acquisizione stia avvenendo è stata ancora fornita da nessuna delle parti, né è stato menzionato un prezzo potenziale per l'acquisizione, ma a quanto pare, l'accordo sarà confermato più tardi oggi.

Il rapporto che Amazon acquisirà EA arriva da GLHF. Secondo le fonti del sito, l'editore di serie di grandi dimensioni come FIFA, Apex Legends, Madden NFL e The Sims, Amazon ha battuto sul tempo una serie di altre società per sigillare quella che sarà un'acquisizione piuttosto massiccia. Si diceva che anche altre grandi aziende come Disney e Apple desiderassero acquisire EA.

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli, ma se tutto ciò fosse vero, sicuramente nella giornata di oggi verranno svelate nuove informazioni su questa presunta acquisizione.

Rumor: Amazon will announce the acquisition of EA today according to GLHF sourceshttps://t.co/5ewzpHxJgO pic.twitter.com/ARH4AN3Ilp — Nibel (@Nibellion) August 26, 2022

Se Amazon conclude l'accordo e acquista EA prima della fine della giornata, o in qualsiasi momento, probabilmente si classificherà all'altezza di alcune delle altre grandi acquisizioni di videogiochi effettuate negli ultimi anni. Non ci resta che attendere.

Fonte: FTW Today