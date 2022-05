Among the Trolls è un titolo survival che ci catapulta nel folklore finlandese. Trailer e finestra di lancio

L'evento di 505 Games ha messo in evidenza alcuni dei futuri giochi dell'editore, come Stray Blade o Among the Trolls, un nuovo gioco di sopravvivenza in visuale in prima persona. Il titolo, sviluppato da Forbidden Studio, team composto da veterani del settore che hanno lavorato a Fallout 4 o Skyrim, ha approfittato della conferenza per mostrare un po' più di gameplay, annunciando inoltre l'accesso anticipato.

Among the Trolls è sviluppato sul motore Unity e si presenta quindi come un gioco di azione e sopravvivenza in cui vestiamo i panni di una protagonista di 35 anni, che lascerà gli Stati Uniti in seguito alla morte dei suoi genitori per andare dai nonni che vivono in Finlandia.

Lungo la strada verrà attaccata da un mostro marino e dovrà quindi sopravvivere nella foresta, in particolare raccogliendo risorse e mettendosi a costruire un rifugio. Ma attenzione, la natura non intende permettervi di sradicare tutti gli alberi della zona come in qualsiasi gioco di sopravvivenza, dal momento che dovrete fare sacrifici ai troll della zona per cercare di placare la loro rabbia. Se non riuscirete in questo intento, soffrirete l'ira della natura, con una foresta più oscura e l'apparizione di creature inquietanti che verranno a minacciarvi.

Il titolo sarà presto disponibile in Accesso anticipato su Steam. Non c'è ancora nessuna data di uscita per il momento, ma lo studio promette che il gioco arriverà nel 2022.

