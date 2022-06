Arkanoid Eternal Battle, il ritorno dello storico arcade in un primo video gameplay

Durante lo showcase Guerrilla Collective, Microids ha svelato il primo video gameplay per Arkanoid Eternal Battle. Sviluppato dallo studio francese Pastagames, il gioco inviterà i giocatori a scoprire o riscoprire l'iconico block breaker in una versione completamente modernizzata e rinnovata.

Arkanoid Eternal Battle uscirà il prossimo ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, console Xbox One, Xbox Series X|S e PC e offrirà un'esperienza multiplayer online cross-play.

Arkanoid è un iconico gioco arcade sviluppato da TAITO Corporation nel 1986. Quando la nave madre ARKANOID viene attaccata, la piccola navicella spaziale VAUS riesce a scappare ma finisce per essere deformata in un'altra dimensione. Vagando in un labirinto interdimensionale, VAUS deve distruggere blocchi chiamati "spacewalls" per sconfiggere "DOH", il creatore del labirinto responsabile della distruzione di ARKANOID.

Il gioco avrà una modalità Retro, Neo (il gameplay classico ha livelli nuovi di zecca, una direzione artistica e suoni moderni ed eleganti, nonché nuovi blocchi, bonus ed effetti unici), Versus (si può giocare in locale con da 2 a 4 giocatori sullo stesso schermo) ed Eternal Battle (una sorta di battle royale con fino a 25 giocatori). Non mancherà il cross-play, una classifica e una colonna sonora originale.