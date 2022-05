Arma 4 annunciato per PC e Xbox Series X/S, Arma Reforger disponibile ora in accesso anticipato

La serie Arma di Bohemia Interactive è stata fondamentale per il genere sparatutto tattico per oltre un decennio e il franchise è tutt'altro che finito.

Arma Reforger è l'ultimo capitolo della serie ed è ora disponibile tramite Steam Early Access.

Ambientato nel teatro della Guerra Fredda, Arma Reforger presenterà la mappa di Everon (la stessa di Arma: Cold Assault) che si estenderà per ben 51 km2.

Il gioco è una vetrina per l'Enfusion Engine aggiornato dello studio e Arma Reforger è costruito come una piattaforma creativa per i giocatori in cui possono fare diversi tipi di esperienze, il tutto fornendo feedback ai fini del prossimo capitolo numerato del franchise.

Arma Reforger arriverà anche sulle piattaforme Xbox nel prossimo futuro, una novità per la serie.

A tal proposito, è stato anche confermato che Arma 4 è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S. Bohemia Interactive si baserà su Arma Reforger per il sequel numerato. Altri dettagli, come la data di uscita, rimangono avvolti nel mistero, ma molto probabilmente i fan non vedranno il gioco in azione a breve.

Fonte: Gamingbolt.