Assassin's Creed addio al multiplayer. I fan cominciano il tour d'addio da Brotherhood, Revelations e del terzo capitolo

Dopo che Ubisoft ha annunciato di staccare la spina a numerosi server di diversi suoi titoli, molti fan si sono sentiti abbandonati, nonostante non giocassero più il multiplayer di vari Assassin's Creed o Splinter Cell Blacklist. Ovviamente tutto ha un costo e anche per una compagnia come Ubisoft tenere in piedi l'online per pochi utenti è una spesa abbastanza superflua.

Per quanto riguarda gli Assassin's Creed, sappiamo che dal 1° settembre scomparirà l'online da Brotherood, Revelations e il terzo capitolo ma nel frattempo, ci si può continuare a giocare. Di fatti, molti utenti Reddit si sono riuniti per dare un ultimo saluto alle modalità multiplayer di questi titoli, partendo con il primo spin-off dedicato a Ezio Auditore.

Fu proprio con Brotherood che Ubisoft introdusse gli assassinii online, integrato nella trama come un allenamento per le giovani reclute dei Templari. A fine luglio dunque, i server di questo Assassin's Creed si riempiranno un po' e sarà così almeno sino alle prime due settimane di agosto, tempo in cui si passerà a Revelations. L'altra metà del mese, sarà dedicata ad Assassin's Creed III.

Fonte: GamesRadar