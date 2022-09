Assassin’s Creed Red, Jade e Hexe non usciranno prima del 2024

Ieri durante l’Assassin’s Creed Showcase, ci sono stati presentati un mucchio di nuovi capitoli della saga più amata di Ubisoft che saranno rilasciati nei prossimi anni. Il primo a farci compagnia sarà sicuramente Assassin’s Creed Mirage, che ha una finestra di lancio ben definita relativa ad un laconico 2023.

Durante lo stesso showcase, Ubisoft ha anche presentato codename Red che sarà ambientato nel Giappone feudale, codename Hexe del quale non conosciamo praticamente nulla se non il trailer di presentazione visto ieri, e codename Jade, un futuro gioco mobile open-world ambientato in Cina.

Questi ultimi giochi, compreso un altro che uscirà sulla piattaforma gaming di Netflix, saranno destinati a far parte di Assaassin’s Creed Infinity, mentre l’unico ad essere pensato per il 2023 è appunto, Mirage.

Quest’ultima uscita è stata comunque facilitata dall’utilizzo degli stessi sistemi di gioco di Valhalla, di cui in principio doveva essere un semplice spin-off. Chissà dove porterà questa strada intrapresa da Ubisoft, solo il futuro potrà raccontarcelo.

Fonte:Gamesradar