Assassin's Creed Infinity non è un videogioco ma un hub e si parla anche di multiplayer

Assassin's Creed Infinity è sulla bocca di molti ormai da diverso tempo ma con l'annuncio di Assassin's Creed Mirage e di altri progetti come Assassin's Creed Codename Red, Codename Hexe e Codename Jade in definitiva di cosa si tratta?

Durante Ubisoft Forward e l'Assassin's Creed Showcase c'è stato spazio per qualche dettaglio cortesia di Marc-Alexis Coté Vicepresident Brand Executive producer.

"Di per sé Infinity non è un videogioco ma il punto d'entrata per i giocatori all'interno del franchise di Assassin's Creed. Una sorta di Animus esplorabile dai giocatori, Infinity sarà un hub che unirà tutte le nostre esperienze e tutti i giocatori".

La domanda successiva riguarda il multiplayer: "stiamo analizzando come far tornare esperienze multiplayer standalone tutte connesse all'interno dell'hub".

Dettagli non chiari al 100% ma per ora questa è la descrizione per Assassin's Creed Infinity. Quali sono le vostre opinioni al riguardo?