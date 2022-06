Autopsy Simulator unisce simulazione e thriller nel nuovo trailer

E' stato annunciato un particolare gioco, sicuramente inadatatto alle persone deboli di stomaco. Stiamo parlando di Autopsy Simulator...e il nome dice già tutto.

Autopsy Simulator è un gioco di simulazione con elementi horror, in cui il giocatore si occupa dell'esame dei cadaveri e, in base ai risultati, può determinare la causa del decesso.

Il nuovo video ci mostra alcune parti di queste autopsie: non solo dovremo lavorare sui cadaveri, ma anche pesare gli organi ed analizzarli, in modo da poter constatare come sono morti i nostri "pazienti". Eccovi il trailer.

Autopsy Simulator non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco arriverà nel mese di novembre su PC.