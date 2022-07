Black Panther: il nuovo gioco di EA potrebbe essere in sviluppo presso un nuovo studio fondato dal vicepresidente di Monolith

Jeff Grub ha lanciato la bomba, un nuovo titolo in sviluppo in Electronic Arts basato sulle vicende di Black Panther, eroe Marvel che abbiamo imparato a conoscere (oltre ai fumetti) al cinema grazie al Cinematic Universe e in una comparsata in Marvel's Avengers e in Marvel Ultimate Alliance 3.

Manca un gioco a lui dedicato dunque e in questo eventuale lavoro, prendemo le veci un Black Panther nuovo di zecca, un po' come sta avvenendo al cinema dopo la scomparsa dell'attore protagonista Chadwick Boseman. Oltre a questo Jeff Grubb ci dice qualcos'altro.

A quanto pare a occuparsi di questa nuove iterazione sull'eroe del Wakanda, sarà uno studio nuovo di zecca fondato dall'ex vicepresidente di Monolith Productions, autori degli ultimi La Terra di Mezzo. Benché il gameplay dei titoli dedicati al Signore degli Anelli si sposerebbe benissimo con lo stile di Black Panther (freeflow) è ancora presto per capire quale direzione prenderà il progetto.

Fonte: VentureBeat