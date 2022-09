Battlefield compie 20 anni e DICE lo celebra con dei regali ai giocatori di Battlefield 2042

Sono passati vent'anni da quando Battlefield 1942 dichiarava guerra a Call of Duty, che nel giro di un anno sarebbe arrivato a contenedere lo scettro di migliore FPS al mondo. Ne è passata di acqua sotto i ponti, tanti capitoli, alcuni riusciti appieno, altri un po' meno, sino a 2042, un punto di svolta del franchise.

Forse il compleanno non dei più felici visto l'andazzo dell'ultimo capitolo ma con la Stagione 2 le cose sembrano andare decisamente meglio, attendendo la Stagione 3 che modificherà ulteriormente la questione operatori, amalgamandoli con quanto visto nei capitoli precedenti.

It all started here, you fought as infantry in the major theaters of WWII, changing the shape of the world with every battle.



Today marks the 20th anniversary of Battlefield, and we're celebrating with new login rewards!



Thank you for your support. Here's to another 20! o7 pic.twitter.com/mM5pEfuwH9