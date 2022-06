Bayonetta 3 assente al Nintendo Direct e i fan ora temono che il gioco non uscirà nel 2022

Con l'assenza di Bayonetta 3 al Nintendo Direct, alcuni fan si stanno chiedendo se il lancio del gioco verrà rinviato al prossimo anno.

Il Nintendo Direct Mini di ieri ci ha mostrato molti titoli di terze parti in arrivo su Switch nel corso dell'anno. Ma Bayonetta 3, la cui uscita è prevista entro la fine del 2022, è stato assente.

Dopo l'evento, l'utente Reddit calidgii ha rivelato sul subreddit di Bayonetta che il terzo capitolo della popolare serie d'azione di PlatinumGames è ora l'unico gioco nel programma di uscite di Nintendo per il 2022 a non avere ancora una data di uscita. Visto il silenzio che circonda il lancio del gioco e la sua continua assenza agli eventi Nintendo, alcuni fan pensano che un rinvio sia ormai inevitabile.

"Non è possibile che esca quest'anno", scrive l'utente SilverSpireZ. "Se c'era un momento per rivelare una data, era oggi".

Ma alcuni fan scelgono di rimanere ottimisti per il momento, tra cui TurtlesAndMustard, che ha scritto: "gli do tempo fino a settembre prima di iniziare a dubitare della sua uscita nel 2022" L'altrettanto speranzoso GypsyTony416ix è d'accordo: "Bayonetta 3 potrebbe avere un suo direct nel prossimo futuro, dategli qualche mese".

Anche se Bayonetta 3 non è stato presentato, il Nintendo Direct di ieri ha riservato molti annunci interessanti, tra cui il porting di Persona 5 per Switch e la data di uscita di Nier: Automata. Inoltre, è stato rivelato che Return to Monkey Island sarà un'esclusiva di lancio Switch e un nuovo trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope ha mostrato un combattimento a turni, Bowser e una data di uscita ufficiale.

Fonte: Gamesradar.