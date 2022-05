Bayonetta 3, l'uscita prevista ancora per quest'anno secondo Nintendo

E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto in azione Bayonetta 3. Bayonetta 2 è stato lanciato nel 2014 e, nonostante il terzo capitolo sia stato annunciato ai The Game Awards nel 2017, la prossima avventura della strega di Umbra deve ancora vedere la luce.

Il primo filmato di gioco di Bayonetta 3 è stato mostrato come parte di una presentazione Nintendo Direct nel settembre 2021. Questo trailer ha anche annunciato che il tanto atteso sequel sarebbe stato lanciato nel 2022. Ora ci stiamo avvicinando rapidamente alla metà dell'anno e purtroppo non si sa ancora una data di uscita ufficiale per Bayonetta 3.

Tuttavia, secondo il materiale rilasciato come parte dell'ultimo rapporto sugli utili di Nintendo, la società prevede ancora di lanciare il titolo entro la fine dell'anno. Secondo il programma di lancio di titoli first party di Nintendo, Bayonetta 3 è semplicemente elencato come "2022", il che non ci fornisce ulteriori indicazioni su quando esattamente arriverà nelle mani dei fan.

Nonostante ciò è comunque rassicurante per i fan sapere che la finestra di lancio non è stata rimandata al 2023. Dato che il gioco dovrebbe uscire quindi alla fine del 2022 aspettiamoci tra non molto il possibile annuncio della sua data di uscita.

