Bethesda Launcher arriva al capolinea. Ecco la data di chiusura

A febbraio, Bethesda ha annunciato l'intenzione di chiudere Bethesda Launcher. Ora la compagnia ha aggiornato gli utenti sull'abbandono del programma di avvio e sulla migrazione a Steam. "Se avete giochi tramite il launcher di Bethesda.net, non preoccupatevi. A partire dal 27 aprile sarete in grado di migrare i vostri giochi e Wallet sul vostro account Steam".

Istruzioni dettagliate su cosa fare saranno fornite il 27 aprile. Per alcuni giochi i salvataggi verranno trasferiti automaticamente, mentre per altri sarà necessario copiarli manualmente nella relativa cartella. "In questo momento", scrive Bethesda, "prevediamo che quasi tutti i progressi di salvataggio siano trasferibili automaticamente o manualmente, ad eccezione di Wolfenstein: Youngblood". DLC e la valuta di gioco verranno trasferiti automaticamente.

Il Bethesda Launcher rimarrà attivo e funzionante fino all'11 maggio.

"Per i giochi che lo richiedono, utilizzerete comunque il vostro login Bethesda.net per accedere. Il vostro account Bethesda.net non andrà perso e sarà comunque accessibile sul nostro sito Web e nel gioco, e continueremo a supportare tutti gli account Bethesda.net con i nostri titoli futuri."

Fonte: PCGamer.