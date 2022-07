Beyond Good & Evil 2: l'inizio del playtesting fa sperare Tom Henderson e non solo

Poco tempo fa abbiamo raccontato di come vi fossero rumor sull'avvio di nuovi test esterni per Beyond Good & Evil 2, progetto quasi avveniristico di Ubisoft ma perso per strada, soprattutto dopo l'addio ai lavori di Michel Ancel, ritiratosi prima di concludere il tutto.

Tom Henderson anche questo volta ci mette del suo, annunciando che effettivamente questi playtest sono partiti, il che rassicurerrebbe i fan sul prosieguo dei lavori e di questi tempi, non è cosa da poco. Questo perché nel frattempo Ubisoft sta tagliando tutte le spese superflue e chiudendo dei progetti ritenuti non all'altezza delle aspettative (soprattutto renumerative).

Now that Beyond Good and Evil 2 has started playtesting - What questions do you have?



(Yes, it's very much alive) — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 26, 2022

Si risparmia per le grosse produzioni (Assassin's Creed su tutte) ma a quanto pare anche per Beyond Good & Evil 2, un progetto mastodontico e proprio per questo tremendamente difficile da realizzare. Servono tutte le risorse possibili e questi tagli, uniti alla notizia dei playtest, indicano forse la voglia di Ubisoft di ultimare i lavori. Stranamente, Tom Henderson non si è sbottonato oltre ma siamo sicuri che qualche notizia in più uscirà fuori nei prossimi giorni o settimane.