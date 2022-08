Biomorph è il nuovo soulslike metroidvania di Lucid Dreams che si mostra in un interessante trailer

Tramite un comunicato stampa, Lucid Dreams Studio ha annunciato oggi la sua prossima avventura d'azione, Biomorph, un oscuro Metroidvania pieno di azione in 2D ambientato in uno splendido e tentacolare mondo disegnato a mano in cui i nemici sono ovunque e i loro poteri sono importanti.

In Biomorph, i giocatori devono usare le proprie abilità per esplorare un mondo vasto. Starà a voi risolvere enigmi e sfide platform, combattere mostri letali e prendere le loro forme per usare i loro poteri. Ma attenzione: ogni creatura conquistata può tornare con poteri nuovi e ancora più minacciosi.

I giocatori devono ricostruire la città di Blightmoor e fare amicizia con i cittadini, imparando di più sulle loro origini e sulla città. Il personaggio aumenterà di livello mentre combatterà attraverso le vaste aree intorno alla città, collezionando nuove abilità, ricordi e progetti. Il viaggio rivelerà verità sorprendenti e allarmanti sulle origini del nostro eroe. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Biomorph non ha ancora una data di uscita precisa, ma il gioco arriverà nel 2023 su PC e console.