Blade Runner, nuovo gioco in cantiere? Parla Tom Henderson

Tom Henderson, che in precedenza ha condiviso notizie accurate su Battlefield: 2042, è anche noto per aver fatto trapelare notizie su GTA 6 e l'imminente Modern Warfare 2. Ora l'insdier afferma che lo sviluppatore britannico 110 Industries ha acquisito la licenza per creare un nuovo gioco basato su Blade Runner, e ha recentemente annunciato la notizia ai dipendenti del suo nuovo studio a Vaud, in Svizzera.

Ridley Scott, regista del film Blade Runner originale del 1982, ha confermato che una nuova serie televisiva, Blade Runner 2099, è in sviluppo con Amazon. Se il franchise è destinato a subire un revival, dopo il film di Blade Runner 2049, sembra possibile che un nuovo videogioco possa essere in lavorazione, con una presunta uscita nel 2025.

Henderson afferma che 110 Industries è uno studio adatto per creare un gioco sci-fi. Lo studio ha attualmente tre giochi in fase di sviluppo: il simulatore di corse Red Goes Faster, lo sparatutto mech Vengeance Is Mine e l'hack-and-slash Wanted: Dead, tutti ambientati in distopie simili a Blade Runner.

Per adesso queste sono tutte le informazioni in possesso di Henderson: non ci resta che attendere un suo eventuale annuncio ufficiale.

Fonte: Try Hard Guides