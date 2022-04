British Gas consiglia di spegnere console e laptop per risparmiare sulla bolletta

British Gas ha consigliato ai clienti di controllare quali dispositivi lasciano collegati e consumano energia mentre sono in standby, inclusi console di gioco, laptop e TV, al fine di risparmiare sulle bollette dell'azienda.

L'avvertimento che questi cosiddetti "dispositivi vampire" stanno consumando energia arriva quando il Regno Unito deve affrontare un aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia, mentre le compagnie del gas e dell'elettricità continuano a realizzare enormi profitti.

Tuttavia, il linguaggio di British Gas è stato criticato per aver scaricato la colpa delle bollette elevate sui consumatori. Ci sono state anche domande sui numeri che British Gas ha utilizzato per calcolare i risparmi.

La ricerca di British Gas, pubblicata da BBC News, sembra mostrare un possibile risparmio medio di £147 all'anno spegnendo i "dispositivi vampire".

Questo si riduce a £24,61 all'anno lasciando TV in standby, £12,17 per le "console di gioco" e £11,22 per i "computer".

Parlando alla BBC, l'esperto di energia del gas britannico Marc Robson ha consigliato di spegnere i dispositivi.

L'articolo ha attirato una serie di risposte che hanno messo in dubbio queste cifre, in particolare quelle relative al costo di lasciare un televisore in standby. (Dal 2013, la Commissione europea ha stabilito che i televisori non devono utilizzare più di mezzo watt di potenza in modalità standby.)

"Questo è di fatto errato ed è uno spudorato allarmismo da parte di British Gas", si legge in una risposta. "I televisori sono obbligati per legge a utilizzare 0,5 Watt o meno all'ora in standby dal 2013. Sono 4,38 kW all'anno. Con l'elettricità a 30p/kW, costerà £1,31 all'anno. Dire che costa £ 24,61 è una bugia."

Il presentatore di Absolute Radio Ross Buchanan aggiunge: "spostare la responsabilità dell'aumento delle bollette sul consumatore piuttosto che sul governo o sulle compagnie energetiche è piuttosto fuori luogo, indipendentemente dal fatto che la 'ricerca' sia accurata (e non lo è)."

Quest'anno, Xbox ha dichiarato che le sue console usano la modalità di risparmio energetico come impostazione predefinita, le console ora controllano e scaricano gli aggiornamenti anche quando non sono in uso. Microsoft ha incoraggiato chiunque a effettuare questo passaggio.

Fonte: Eurgamer.net.