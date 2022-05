Call of Duty: più di 3.000 sviluppatori sono al lavoro sulla serie

Oltre 3.000 sviluppatori sono al lavoro sulla serie di Call of Duty.

Con due nuovi titoli Call of Duty in arrivo, vi aspettereste che un numero considerevole di persone stia lavorando al franchise in questo momento. Ma l'enorme cifra rivelata in un recente report di Activision Blizzard potrebbe sorprendere i fan.

Come riportato da Tweak Town, il report di Activision afferma che la serie Call of Duty ha ora più di 3.000 persone che ci lavorano. Ciò rappresenta il 31% del totale dei dipendenti dell'azienda, che attualmente ammonta a 9.800 sviluppatori. Costituendo quasi un terzo dell'intera forza lavoro di Activision, questo vasto numero mostra quanto sia importante Call of Duty per il publisher.

"Stiamo lavorando al piano più ambizioso nella storia di Call of Duty, con oltre 3.000 persone che ora lavorano al franchise e al ritorno di Modern Warfare che ha prodotto il nostro titolo Call of Duty di maggior successo di sempre", afferma Activision.

Il prossimo titolo della serie, Call of Duty: Modern Warfare 2, è stato svelato la scorsa settimana con un breve teaser che mostrava il logo del gioco. È in arrivo anche un sequel di Warzone, che secondo Activision conterrà "innovazioni rivoluzionarie". La società spera di attirare i giocatori dopo che i risultati finanziari del primo trimestre hanno rivelato che la base di utenti di Call of Duty è diminuita di 50 milioni di giocatori nell'ultimo anno.

Fonte: Gamesradar.