Call of Duty: Infinity Ward Poland al lavoro su un RPG open world?

Nel 2017 Infinity Ward ha confermato l'apertura di una nuova filiale in Polonia. Lo studio responsabile del marchio Call of Duty ha creato un team a Cracovia, che si è concentrato sulla creazione del motore per i nuovi capitoli della serie Activision.

Ora Infinity Ward Poland sembra essere al lavoro su un nuovo progetto. Secondo un annuncio di lavoro si legge "Studio Infinity Ward Poland sta lavorando al gioco AAA non annunciato. L'offerta di lavoro suggerisce un'esperienza narrativa e cinematografica open world action RPG".

È interessante notare che lo studio finora ha lavorato solo ai capitoli della serie Call of Duty, sviluppando Call of Duty nel 2003 e aggiungendo il primo mattone alla serie di successo: nel corso degli anni gli sviluppatori hanno creato il brillante Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone.

A job description on Infinity Ward’s site says Activision is looking for a Narrative Director for Infinity Ward’s Poland office to work on an unannounced “open world RPG” title. https://t.co/i4xCUmCFDW pic.twitter.com/cZOG4p9dAT — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 12, 2022

Questo annuncio indica lo sviluppo di un titoli completamente nuovo o di un Call of Duty RPG? Non ci resta che attendere dettagli ufficiali per scoprirlo.

Fonte: GamesRadar