Capcom rilascerà diversi giochi quest'anno, per tutti i gusti

Ultimamente quando si parla di Capcom si va sul sicuro. I suoi franchise hanno riscosso un successo incredibile, da Devil May Cry 5 a Resident Evil Village, passando per Monster Hunter Rise. La lista di eccellenze è ancora più lunga e quest'anno, verrà ulteriormente allungata.

Capcom ha infatti annunciato che nel corso dell'anno rilascera diversi titoli, alcuni con etichetta piuttosto importante. Secondo l'ultimo rapporto finanziario, si punta forte sull'ultima espansione per Monster Hunter Rise, Sunbreak, in arrivo su PC e Nintendo Switch il 30 giugno mentre, i remake di Resident Evil 2 e 3, con il settimo capitolo arriveranno con diverse migliorie tecniche su PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Rimane in lista anche il multiplayer posticipato più volte, Resident Evil Re:Verse ma ancora senza data. Anche Capcom Fighting Collection avrà grosso spazio con Capcom Arcade 2nd Stadium. I riflettori in tal senso sono puntati sul nuovo e rinnovato Street Fighter 6 che dovrebbe arrivare questa estate. Rimangono previsti per il 2023 invece, Exoprimal e il misterioso Pragmata.

Fonte: GamerAnx