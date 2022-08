Capes è un titolo a turni tra XCOM e supereroi assolutamente da non perdere

Spitfire Interactive è un nuovo studio fondato da membri chiave del team che ha lavorato all'acclamato dungeon crawler Hand of Fate. Lo studio ora ha svelato Capes, un nuovo "grintoso" gioco di ruolo di supereroi a turni in arrivo su Steam il prossimo anno.

Capes si svolge in un mondo in cui i cattivi sono finalmente riusciti a prendere il sopravvento, spazzando via completamente i protettori dell'umanità. Due decenni dopo, tuttavia, in una città distopica in cui i superpoteri sono messi fuori legge, una nuova generazione di supereroi inizia a sorgere con l'obiettivo di porre fine definitivamente al regno del male.

L'azione si manifesta in battaglie tattiche a turni in cui i giocatori schierano le loro unità superpotenti sulla mappa, viaggiando a piedi o tramite teletrasporto, per combattere scagnozzi e supercriminali e salvare così i cittadini. Qui di seguito potete dare uno primo sguardo al trailer dove vengono mostrati alcuni punti chiave del gioco.

Capes non ha ancora una data di uscita specifica, ma il gioco è previsto per il prossimo anno.

Fonte: Rock Paper Shotgun