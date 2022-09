Capitan America e Black Panther, il gioco senza titolo non sarà co-op

Il gioco Marvel di Amy Henning, ancora senza titolo, viene descritto come un team-up tra Capitan America e gli eroi di Wakanda, fra i quali ovviamente troveremo Black Panther. Tuttavia non sarà possibile fare squadra con un amico per combattere i nazisti, in quanto il titolo è privo di co-op.

A dichiararlo è la stessa Henning durante una intervista con IGN, dove a domanda specifica sul tema ha risposto “Dal punto di vista narrativo si tratta di un titolo co-op, dal punto di vista delle meccaniche no”.

Quindi niente partite con gli amici alla guida di Capitan America e Pantera Nera (la cui divisa è indossata dal nonno di T’challa, Azzuri) sia in locale che online.

"Con Uncharted abbiamo sperimentato, in parte intenzionalmente e in parte per un felice caso, che per le persone che giocavano al nostro gioco si trattava di un'esperienza condivisa in salotto... anche se la loro mano non era sul controller", ha risposto Hennig. L'obiettivo di questo titolo è quello di creare lo stesso tipo di esperienza di condivisione con altre persone anche che non partecipano attivamente al gioco.

Oltre ai due già citati ci saranno altri due personaggi giocabili, Gabe Jones membro degli Howling Commandos e una guerriera wakandiana chiamata Dora Milaje.

Del gioco non si sa altro, neanche il titolo. Restate sintonizzati per saperne di più.

Fonte:IGN