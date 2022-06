Castlevania: Nocturne sarà la nuova serie animata di Netflix

E’ in arrivo un nuovo adattamento animato di Castlevania chiamato Castlevania: Nocturne, questa volta incentrata su Richter Belmont, tutto targato Netflix.

L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda durante il suo Geekend Week, dove sono stati divulgate parecchie novità. Durante la presentazione è stato mostrato anche un teaser trailer, che mostrava più che altro il protagonista di spalle, mentre una serie di clip vocali venivano riprodotti.

Al momento purtroppo non ci sono altri particolari sulla serie. Non ci resta che aspettare sperando che sia di alto livello come la precedente. Ma già qualcosa dalla precedente produzione si è rotta, venendo meno Warren Ellis, uno degli autori di Castlevania, allontanato per cattivi comportanmenti.

Il protagonista della serie animata Richter Belmont è apaprso per la prima volta in Rodo of Blood, un gioco pubblicato su Super CD-ROM di PC Engine nel 1993.

Fonte: VG247.com