Chernobylite: il team di sviluppo si dice 'distrutto' dagli eventi in Ucraina

In una recente intervista, il team dietro Chernobylite ha parlato della situazione Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia.

"Questa guerra, come qualsiasi altra, è una violenza non necessaria che toglie la vita a persone innocenti e costringe milioni di persone a fuggire e ad abbandonare le proprie case mentre coloro che sono rimasti devono combattere per la propria vita durante la crisi umanitaria", ha affermato il direttore creativo dello studio Wojciech Pazdur.

"È impossibile immaginare che un giorno, invece di prendere un bel caffè mattutino prima del lavoro, sentirai che c'è la guerra nel tuo paese e niente sarà più come prima. Perciò incoraggiamo tutti a partecipare alle nostre o ad altre attività di beneficenza per aiutare i nostri amici in Ucraina", ha affermato. "Speriamo che la pace arrivi presto, ma l'Ucraina avrà bisogno di aiuto per molto tempo per ricostruire il proprio Paese".

Il team di sviluppo ha inoltre parlato della versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S attualmente in lavorazione che verà lanciata questo mese. "Il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S, ma anche dell'Enhanced Edition per PC, è senza dubbio il risultato di mesi di duro lavoro", ha affermato. "Il nostro obiettivo principale era aggiungere Ray Tracing alle opzioni grafiche per introdurre ancora più realismo al gioco già graficamente avanzato. Raggiungere questo punto ci dà incredibili soddisfazioni, ed è anche il momento tanto atteso dai giocatori".

Fonte: Eurogamer