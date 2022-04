Chrono Cross tornerà con un sequel o un nuovo gioco? La risposta di Square Enix

In un'intervista con Famitsu, Square Enix ha rivelato di non avere piani per un sequel di Chrono Cross o per un nuovo titolo all'interno del franchise.

Tuttavia, oltre a questo, Square Enix ha anche affermato che "nessuno sa cosa riserva il futuro". Queste informazioni provengono da un'intervista con Masato Kato, Yasunori Mitsuda e Nobuteru Yuki. Square Enix ha fornito una risposta diretta alla domanda su potenziali sequel o nuovi capitoli dopo il lancio di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition.

"Non ci sono piani per (un sequel o un nuovo titolo) ora, ma nessuno sa cosa riserva il futuro".

Questa informazione arriva a ridosso di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Questo titolo è un remaster del gioco che presenta una grafica migliorata e include tracce arrangiate aggiuntive. Il remaster include anche una canzone completamente nuova che non era presente nella versione originale.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è disponibile da oggi per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Fonte: Siliconera.