Crash Bandicoot avrebbe due nuovi videogiochi in sviluppo in contemporanea

Crash Bandicot è stato uno dei titoli di maggior successo dell’era PlayStation. Lanciato da Naughty Dog nel 1998, la sua natura casual e la simpatia del suo protagonista, uno strano diavolo della Tasmania, ha attratto un grandissimo numero di giocatori, e nel tempo è diventato uno dei franchise più conosciuti del mondo videoludico.

Gli ultimi due titoli del gioco, Crash 4 e Crash Team Racing, sono stati accolti con successo dai fan della serie, con rumor insistenti che parlano di un gioco multiplayer chiamato Wumpa League in sviluppo. Ma a quanto pare non è l’unico.

Secondo un leaker su Twitter chiamato The Real Insider, noto per non aver fin’ora sbagliato una previsione, ci sarebbero due giochi in sviluppo per Crash. A chi gli chiedeva se uno dei due fosse Wumpa Lumpa, l’insider ha così replicato:

Actually 2 Crash games in development — The Insider (@TheReaIInsider) September 16, 2022

Ciò significa che oltre a Wumpa Lumpa, ci sarebbe un altro titolo attualmente in lavorazione per la serie. Che si tratti di Crash 5? Speriamo di scoprirlo presto.

