Crisis Core: Final Fantasy 7 Remake verrà annunciato durante l'evento di stanotte?

Square Enix trasmetterà stasera alle 23:59 ora italiana un evento per celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy 7. La presentazione durerà 10 minuti e conterrà "molte informazioni", secondo Tetsuya Nomura, sulle "ultime notizie relative" al JRPG di Cloud, Aeris, Tifa, Barret e compagnia.

Uno degli annunci potrebbe essere una versione rimasterizzata, un remake o una ripubblicazione di Crisis Core: Final Fantasy 7, il gioco di ruolo d'azione pubblicato per PSP nel 2008. Sebbene la fonte del rumor sia affidabile, bisogna prendere queste informazioni con le pinze.

Il responsabile della fuga di notizie è l'insider The Snitch. Ha pubblicato un'immagine di Zack, Cloud e Aeris proveniente da Final Fantasy VII Remake, ma ciò indica chiaramente il prequel Crisis Core, con Zack Fair. L'immagine è accompagnata da emoticon blu (PlayStation), verdi (Xbox), rosse (Switch) e nere (PC).

Per adesso sono semplicemente rumor: non resta che attendere questa sera e vedere cos'ha preparato Square Enix per questo evento.

Fonte: PlayStation Life Style