Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion sviluppato in Unreal Engine 4, su PS5 e Xbox Series X/S in 4K/60 FPS

Durante una recente intervista a IGN, Mariko Sato, producer di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ha parlato un po' del gioco, snocciolando qualche interessante dettaglio sulle prestazioni del titolo, in particolare su PS5 e Xbox Series X/S.

Secondo quanto riportato Sato afferma che Square Enix vuole che il gioco sia "allineato visivamente e all'altezza degli standard di Final Fantasy 7 Remake". Oltre a questo è stato annunciato che il gioco viene sviluppato su Unreal Engine 4.

Nel frattempo, è stato anche confermato che la versione rimasterizzata del gioco di ruolo girerà a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S, mentre su PC punterà a ben 120 FPS. I dettagli sulla versione per Nintendo Switch del gioco rimangono per ora sconosciuti, ma Sato afferma che ci saranno "differenze" nella frequenza dei fotogrammi e nella risoluzione di quella versione. Per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One Sato non ha detto nulla a riguardo.

Vi ricordiamo che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion arriverà questo inverno su PC e console.

Fonte: IGN