Crystal Dynamics e Eidos pareggeranno il bilancio nei prossimi due anni prima del lancio di nuovi giochi

Crystal Dynamics ed Eidos Interactive arriveranno al "pareggio" di bilancio nei prossimi due anni, ha affermato il nuovo proprietario Embracer Group.

I dettagli finanziari delle due società sono stati resi pubblici nell'ambito della vendita di Square Enix. Il publisher di Final Fantasy sta vendento entrambi gli studi per "soli" $300 milioni, una cifra che sembra minuscola rispetto ad altre recenti fusioni e acquisizioni nel settore dei videogiochi.

"Crediamo fermamente che gli studi eccelleranno sotto il modello operativo e la proprietà di Embracer", ha scritto Embracer in una nota alla stampa, aggiungendo che gli studi punteranno al "pareggio" per "i prossimi due anni finanziari guidati principalmente dalle vendite dei titoli più vecchi del catalogo".

E questo sarà così fino a quando la loro "linea di prodotti non maturerà negli anni successivi" ha continuato Embracer, in altre parole, quando Crystal Dynamics ed Eidos inizieranno a lanciare nuovi giochi.

I dati finanziari di Square Enix mostrano che lo sviluppatore di Tomb Raider Crystal Dynamics ha guadagnato 240 milioni di dollari canadesi negli ultimi tre anni, ma ha registrato solo 10,1 milioni di dollari canadesi di reddito operativo.

Eidos Interactive, che include sia Eidos Montreal che l'azienda mobile Square Enix Montreal, ha guadagnato 248 milioni di dollari canadesi negli ultimi tre anni, ma solo 10,3 milioni di dollari canadesi di reddito operativo.

Crystal Dynamics gestisce ancora Marvel's Avengers come gioco live. Ma l'analista David Gibson di MST Financial ha stimato che Square Enix ha perso circa 200 milioni di dollari per lo sviluppo di Avengers e Guardians of the Galaxy.

Embracer ha evidenziato in particolare Tomb Raider e Deus Ex come i franchise principali di cui avrebbe ottenuto il controllo e ha condiviso varie statistiche.

Ad oggi, i giochi di Tomb Raider hanno venduto 88 milioni di copie in tutto il mondo, di cui 38 milioni provenienti dalla recente trilogia reboot.

Il franchise di Deux Ex, nel frattempo, ha venduto 12 milioni di unità con i suoi giochi della serie principale e ha visto 2 milioni di download a pagamento per i suoi spin-off mobile.

