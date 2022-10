Cuphead non ha la barra della salute dei boss? Il director spiega perché

Di Cuphead ormai sappiamo un po' tutto, un capolavoro sviscerato in ogni sua forma eppure qualche aneddoto e scelte di design possono ancora saltare fuori, come rivelato sulle pagine di Edge dal co-director Chad Moldenhauer.

Una delle caratteristiche del titolo infatti è che non sono presenti barre della salute dei boss e questo trova una spiegazione in diversi punti, anche nel lato artistico.

"Nessuno dei nostri primi prototipi in cui le usavamo non rappresentavano davvero ciò che volevamo fare: far sembrare Cuphead un vero cartone animato giocabile degli anni '30. E dal punto di vista del design, abbiamo anche pensato che l'inclusione delle barre della salute potesse rischiare di insegnare ai giocatori la cosa sbagliata: spingerli a ottimizzare meticolosamente i DPS [danni al secondo] ideali o addirittura far perdere loro segnali visivi chiave per attacchi o proiettili mentre guardavano la barra della salute del boss."

L'interfaccia utente è qualcosa di complicato da realizzare, proprio perché rischia spesso di distogliere l'attenzione del giocare da elementi focali della scena. I segnali visivi in Cuphead sono tutti sott'occhio, proprio perché il boss è al centro della scena.

