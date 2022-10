Cuphead: l'edizione fisica presentata con un trailer capace di mostrare tutti i contenuti bonus, davvero ghiotti

L'edizione fisica di Cuphead era davvero richiestissima dai fan, anche soltanto per esporlo in bacheca come opera d'arte o come trofeo di guerra, se si è riuscito a terminarlo. Questa edizione però non sarà una semplice scatola di plastica con un blu-ray all'interno.

Infatti, la versione fisica standard di Cuphead includerà l'espansione DLC “The Delicious Last Course”, sei carte collezionabili Cuphead funnies, una tessera di iscrizione al Cuphead Club e una bellissima grafica interna alla custodia.

"Un'edizione fisica di Cuphead è qualcosa che ci entusiasma da molto tempo", ha dichiarato Maja Moldenhauer, direttore dello Studio MDHR. "Gran parte della nostalgia che ha alimentato la progettazione di Cuphead è incentrata sulla meravigliosa esperienza tattile di prendere il gioco che si ama dallo scaffale, aprire la custodia e tuffarsi in una nuova sfida o in una grande avventura. Non c'è niente di simile e non potremmo essere più entusiasti dei team di iam8bit e Skybound per averci aiutato a portare Cuphead nelle mani dei giocatori, con la stessa cura meticolosa e la stessa maestria con cui abbiamo realizzato il gioco stesso. In un anno pieno di emozioni qui allo Studio MDHR, non riesco davvero a pensare a un modo migliore per concludere le cose se non con questa uscita".

Questa edizione arriverà il 6 dicembre, ma è già possibile preordinarla. Potrebbe andare subito a ruba.