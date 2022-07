Cygames ha annunciato l'acquisizione dell'IP Metal Max

Cygames ha annunciato ufficialmente di aver acquisito l'IP Metal Max. Tutti i diritti relativi alla gestione della licenza di Metal Max sono stati trasferiti a Cygames, che si impegna a creare "un nuovo futuro" per questo franchise. Anche Hiroshi Miyaoka, il principale creatore di Metal Max, si sposta a Cygames per continuare a lavorare sulla serie.

"In qualità di director di Cygames, io, Hiroshi Miyaoka, lavorerò per far rivivere la serie Metal Max, per i fan di Metal Max, ma anche per gli amanti dei giochi di ruolo in tutto il mondo", ha commentato l'interessato che può sperare di ottenere più mezzi a Cygames. Il produttore Kenichiro Takaki conferma da parte sua che l'idea è quella di creare un nuovo capitolo su console.

Metal Max Xeno è nato da un'idea di Kadokawa Games, il cui team ha recentemente lasciato lo studio Dragami Games. Quest'ultimo aveva già ottenuto una serie di licenze da Kadokawa, tra cui Lollipop Chainsaw, Demon Gaze, Natural Doctrine, God Wars, The Lost Child e altri. La facilità con cui Kadokawa si separa dalle sue licenze videoludiche, per quanto di nicchia, ha qualcosa su cui riflettere sulla strategia del gruppo giapponese, che resta in possesso di FromSoftware e Spike Chunsoft.

Il business dei videogiochi di Kadokawa sta vivendo la sua vita migliore grazie al colossale successo di Elden Ring. Ma a parte la sua gemma FromSoftware, Kadokawa conta ancora su Spike Chunsoft, che presto pubblicherà il videogioco Made in Abyss .

