Dark Souls: Bandai Namco sembra attivamente al lavoro per risolvere i problemi dei server su PC

Sono passati mesi da quando i server della serie Dark Souls sono stati violati, costringendo Bandai Namco e From Software a rimuovere completamente l'online dalla trilogia. Un duro colpo per tutti gli appassionati e per chi ancora oggi è alla scoperta del franchise.

Un utente Reddit però, sembra alimentare le speranze di vedere una risoluzione in tempi però da definire. Relevant-Heart-1751 ha infatti postato una mail in cui viene esplicitato come il team è al lavoro per risolvere il problema:

"Grazie per averci contattato e per il tuo interesse per i giochi. Ti contatto per rispondere alla tua domanda riguardo a quando i server PC di Dark Souls torneranno online. Sono felice di confermare che gli sviluppatori stanno lavorando attivamente sulla risoluzione del problema e riattiveranno i server PC di Dark Souls il prima possibile. Per il momento, non abbiamo una data stimata per il completamento dei lavori, ti incoraggio però a seguire i nostri social media per rimanere aggiornato sulle ultime notizie. Ci scusiamo per ogni inconveniente causato e ti ringraziamo per la comprensione. Se hai qualsiasi domanda aggiuntiva, il nostro dipartimento rimane a tua disposizione."

Dall'aspetto, la mail sembra "pre-fabbricata" ma è comunque un primo stralcio di comunicazione dal publisher sulle condizione della trilogia.

Fonte 1: IGN Fonte 2: Reddit