Dark Souls potrebbe risolvere a breve il problema che ha afflitto i server multiplayer

A gennaio di quest'anno Bandai Namco ha spento i server PC di Dark Souls per risolvere un problema di sicurezza riscontrato nel PvP, poiché gli hacker potevano effettivamente accedere al PC di un giocatore e prenderne il controllo. A distanza di mesi, i server di Dark Souls rimangono spenti, ma un nuovo aggiornamento potrebbe preparare il terreno per il loro ritorno (via PCGamesN).

Il debug per il titolo sviluppato da FromSoftware è stato individuato su SteamDB dall'utente Twitter Lance McDonald. "Bandai Namco ha inviato un nuovo aggiornamento di Dark Souls 3 a chi ha accesso ad alcuni rami di debug su Steam per la prima volta in molti anni", ha scritto.

"Probabilmente stanno testando nuove patch per l'imminente ripristino dei server".

Bandai Namco have pushed a new Dark Souls 3 update to folks with access to some of the debug branches on Steam for the first time in many years. Probably testing new patches for upcoming server restoration. pic.twitter.com/v6o4DrJ5io — Lance McDonald (@manfightdragon) July 23, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

A maggio, FromSoftware aveva rassicurato i giocatori che stava "lavorando attivamente" a un fix per il PvP di Dark Souls, con l'obiettivo di riportare i server del gioco in funzione il prima possibile. Sono passati un paio di mesi da allora, quindi, anche se questo nuovo debug non è una conferma del ritorno dei server multiplayer, potrebbe benissimo essere un aggiornamento che intende risolvere il problema.

A gennaio, sono state sollevate preoccupazioni per il fatto che un exploit di sicurezza avrebbe potuto permettere agli hacker di prendere il controllo del PC di un giocatore semplicemente giocando al PvP di Dark Souls 3. Dal momento che gli hacker potrebbero invadere PC in questo modo, Bandai Namco ha preso precauzioni disattivando tutti i server di Dark Souls su PC, rendendo tutti e tre i giochi della serie non disponibili per il PvP, e ha anche preso provvedimenti per assicurarsi che l'exploit non riguardasse anche Elden Ring.

Bandai Namco deve ancora annunciare in via ufficiale se una correzione è effettivamente in arrivo a breve.

Fonte: Thegamer.