Darwin's Paradox è un gioco platform e di fantascienza creato dall'ex director di Arkane Lyon

Romuald Capron, ex direttore di Arkane Lyon, sta lavorando a un nuovo gioco noto come Darwin's Paradox, che sarà un mix tra fantascienza anni '50 e platform.

Capron si è unito a ZeDrimeTim, lo studio di questo nuovo gioco, per aiutare con lo sviluppo nei pani di produttore associato e produttore esecutivo. È importante non dimenticare che Capron ha lasciato Arkane Lyon nel 2021. Darwin's Paradox sarà ispirato da giochi come l'ottimo Limbo e Little Nightmares. Il titolo viene descritto come "pieno di umorismo e influenzato dall'età d'oro della fantascienza degli anni '50 e dall'animazione 3D dei film contemporanei".

È stato anche confermato che il gioco viene sviluppato in Unreal Engine 5 e che avrà versioni disponibili per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S quando arriverà sul mercato all'inizio del 2024.

Capron ha commentato di "volere essere coinvolto in un progetto a misura d'uomo", aggiungendo di essere stato "immediatamente attratto dalla direzione artistica e dalle meccaniche di gioco" del primo lavoro sviluppato da ZeDrimeTim.

Dopo la partenza di Capron, nel novembre 2021, il co-direttore di Deathloop Dinga Bakaba era stato promosso a nuovo direttore di Arkane Lyon. Capron era in azienda da quasi diciassette anni.

Fonte: Eurogamer