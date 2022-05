Deliver Us The Moon: le versioni 'next-gen' PS5 e Xbox Series sono state posticipate

Wired Productions e lo sviluppatore KeokeN Interactive hanno comunicato il posticipo delle versione di nuova generazione di Deliver Us The Moon, il hriller fantascientifico ambientato in un prossimo futuro apocalittico, in cui le risorse naturali della Terra sono esaurite.

Con data inizialmente prevista per il 19 maggio, Deliver Us The Moon arriverà invece il 23 giugno, dunque un mese più tardi. Importante sapere in questo caso che gli utenti che già possiedono la versione PlayStation 4 o Xbox One del gioco potranno effettuare l'aggiornamento senza costi aggiuntivi.

Evidentemente serve altro lavoro per ottimizzare al meglio il tutto, con l'idea di evitare porting in grado di lasciar spazio a grosse lamentele sui social. Tra le nuove feature troviamo:

Rimasterizzazione in 4K con ombre e riflessi ray-tracing;

Tempi di caricamento più rapidi;

Trigger adattivi e utilizzo altoparlanti del controller (PlayStation 5).

Vi ricordiamo che nel frattempo, Deliver Us The Moon è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

