Demon's Souls Remake su PC? 'Vedendo il successo di Elden Ring su PC penserei a un porting'

Il successo di Elden Ring è sotto gli occhi di tutti e anche i numeri parlano chiaro.

FromSoftware e Bandai Namco hanno tra le mani un successo mostruoso e sappiamo che in sole tre settimane il titolo è riuscito a piazzare la bellezza di 12 milioni di copie. Per fare un confronto, l'ultimo gioco della serie Dark Souls, Dark Souls 3, ha venduto dieci milioni di copie in quattro anni.

Le vendite di Elden Ring sono decisamente alte su tutte le piattaforme. Anche su PC il gioco sta andando alla grande e, questo, potrebbe tornare a vantaggio di PlayStation secondo il noto giornalista di Gamesindustry.biz, Christopher Dring.

Come saprete, Demon's Souls Remake è stato lanciato solo su PS5 e visto l'interesse di Sony verso la piattaforma PC, non sarebbe per niente una cattiva idea portare il remake su PC, soprattutto dopo lo straordinario successo di Elden Ring in termini di vendite.

"Se stessi lavorando per PlayStation in questo momento, quando guardo le prestazioni di Elden Ring, e in particolare le vendite PC di Elden Ring... penserei a un porting per PC di Demon's Souls", scrive il giornalista su Twitter.

If I was working for PlayStation right now, when I look at Elden Ring's performance, and particularly Elden Ring's PC sales... I'd be fast-tracking a PC port of Demon's Souls right about now — Christopher Dring (@Chris_Dring) April 27, 2022

Che ne pensate? Sarebbe una buona idea portare l'esclusiva PlayStation su PC dopo il successo di Elden Ring?

Fonte: Twitter.