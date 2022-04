Deus Ex: la sceneggiatura originale del film mai creato è finita online

Si è vociferato per anni dell'arrivo di un film dedicato al franchise di Deus Ex, sopratutto dopo l'ottimo reboot Human Revolution e il meno riuscito Mankind Divided ma sempre capace di soffiare sulla fiamma del lungometraggio. A dirigere il tutto dovevano occuparsi Scott Derrickson e Robert Cargill, ma come saprete, non se ne fece nulla.

Oggi però, possiamo leggere l'intera sceneggiatura originale, apparsa improvvisamente online. La storia riprende dunque i fatti con protagonista Adam Jensen, immerso in un contesto di transumanesimo in cui le capacità umane sono implementate dalla tecnologia. Questo porta però a uno scontro ideologico tra due fazioni, i puristi, contro l'alterazione del corpo umano e chi invece desidera trascenderne i limiti.

I temi sono dunque i medesimi, con una stretta correlazione tra videogioco e film. Sarebbe stato davvero interessante anche dal punto di vista visivo ma purtroppo, il progetto non vedrà mai la luce. Per quanto riguarda l'eventuale sequel di Mankind Divided siamo ancora in alto mare, ma con Square-Enix mai dire mai. Fonte: FTW