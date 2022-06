Dino Crisis e Dead Rising: Capcom sta cominciando a chiedere ai fan se sono interessati ai brand

Exoprimal non è legato in nessun modo a Dino Crisis, lo abbiamo capito e forse, a dir la verità, siamo anche un po' sollevati. Tuttavia la speranza di vedere un remake di uno dei classici Capcom non è ancora morta ed è la stessa casa di Osaka ad alimentare in qualche modo le speranze.

Capcom ha infatti indetto un sondaggio per vedere quali brand sono tra i più amati dai fan, con la decima domanda che ha fatto drizzare le orecchie ai più. Nel "selezionare tutti le serie che piacciono", oltre a IP attive come Devil May Cry, Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter, figurano Dragon's Dogma, Dino Crisis, Dead Rising e Breath of Fire.

Questi sondaggi non sono fine a se stessi visto che Soul Hackers 2 sta tornando soprattutto grazie a uno di questi, come rivelato dallo sviluppatore Eiji Ishida. L'ultimo Dino Crisis risale al 2003 mentre Dead Rising al 2016 e forse è giunto il momento che questo sondaggio dia la spinta definitiva al loro ritorno.

