Disney promette che a breve offrirà un 'assaggio' del gioco Marvel di Amy Hennig

Disney ha annunciato che a settembre terrà uno showcase digitale incentrato sui videogiochi, con un "assaggio" del nuovo gioco Marvel di Amy Hennig che si preannuncia come uno dei momenti salienti.

Il Disney & Marvel Games Showcase, che si svolgerà nell'ambito del D23 Expo di quest'anno, sarà trasmesso in streaming venerdì 9 settembre alle 22 italiane. L'evento promette "nuovi annunci" e ulteriori dettagli sui giochi già rivelati.

Per esempio, ci sarà qualcosa di più su Disney Dreamlight Valley, oltre a notizie aggiuntive su Lego Star Wars: The Skywalker Saga e sul recente rinvio di Marvel's Midnight Suns. La vera attrazione, tuttavia, è un assaggio del gioco "Marvel ensemble" di Skydance New Media e Hennig.

Annunciato lo scorso ottobre, al momento non si sa molto del progetto, se non che si tratterà di un "blockbuster d'azione-avventura guidato dalla narrazione". Si tratta del secondo grande gioco in sviluppo presso Skydance New Media - che Hennig ha contribuito a fondare dopo essere entrata in Skydance nel 2019 - e l'altro è un "gioco d'azione e avventura riccamente cinematografico" ambientato nell'universo di Star Wars.

Naturalmente non è la prima volta che Hennig è a contatto con la Disney; la creatrice di Uncharted ha trascorso tre anni a lavorare su Project Ragtag, lo sfortunato gioco di Star Wars di EA cancellato dopo la chiusura dello sviluppatore Visceral Games. Ma mentre sembra che l'ultima fatica di Hennig su Star Wars rimarrà segreta ancora per un po', manca meno di un mese alla presentazione del suo gioco Marvel, prevista per il 9 settembre.

Fonte: Eurogamer.net.