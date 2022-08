Disney e Marvel potrebbero rivelare un gioco tripla A sui Fantastici 4

Molteplici fughe di notizie, unite ai dettagli dopo l'annuncio dello show di Disney e Marvel dedicato ai videogiochi, hanno fatto ipotizzare a molti fan l'esistenza di un gioco AAA sui Fantastici Quattro.

Dopo l'annuncio di una prima occhiata al prossimo gioco AAA Marvel di Skydance New Media, i fan hanno notato che il titolo è stato descritto come caratterizzato da un "ensemble". Un fan ha parlato su Reddit della sua teoria secondo cui l'"ensemble" si riferisce ai Fantastici 4.

Secondo stormsgrimm, il giornalista Marc Bernardin aveva precedentemente rivelato di essere un writer del nuovo gioco Marvel mentre parlava con il regista Kevin Smith. Diversi fan hanno commentato la voce, indovinando quali personaggi potrebbero essere presenti nel prossimo titolo. Smith ha notato che alcuni avevano indovinato, ma non ha voluto approfondire. Ben Hanson, un insider dell'industria, ha poi commentato il video, affermando che le ipotesi "fattibili" erano Ant-Man e i Fantastici Quattro, scommettendo su questi ultimi.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Marvel e Skydance New Media hanno annunciato la loro collaborazione alla fine del 2021 per due progetti, anche se non sono stati forniti dettagli al riguardo. Il titolo Marvel è il primo gioco dello sviluppatore, mentre il secondo è destinato a esplorare un altro importante franchise Disney: Star Wars. Amy Hennig, famosa per aver diretto i primi tre giochi di Uncharted e ora presidente di Skydance New Media, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto quando è stato annunciato.

"Non posso immaginare un partner migliore di Marvel per il nostro primo gioco", ha dichiarato la Hennig. "L'universo Marvel incarna tutta l'azione, il mistero e i brividi del genere d'avventura pulp che adoro e si presta perfettamente a un'esperienza interattiva. È un onore poter raccontare una storia originale con tutta l'umanità, la complessità e l'umorismo che rendono i personaggi Marvel così duraturi e permettere ai nostri giocatori di incarnare questi eroi che amano".

Il D23 ha annunciato questa settimana la sua line-up per lo show Disney e Marvel. Oltre alla prima occhiata al gioco Marvel di Hennig, Disney ha in programma di svelare alcuni titoli di Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games e 20th Century Games. Alcuni di questi annunci includono nuovi contenuti di Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Il D23 si terrà il 9 settembre alle 22 italiane e sarà trasmesso in livestreaming sui canali dedicati di Twitter, Facebook e YouTube.

Fonte: Cbr.