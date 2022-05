Donkey Konga per GameCube? Reggie Fils-Aimé pensava che avrebbe danneggiato il marchio Donkey Kong

L'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé "odiava" Donkey Konga e pensava che avrebbe rovinato il marchio della serie.

Come nel caso della maggior parte delle principali proprietà Nintendo, Donkey Kong ha avuto la sua serie di spin-off, che vanno da giochi come Mario vs. Donkey Kong ad avventure incentrate sulla musica come Donkey Konga, un rhythm game per Game Cube.

Nonostante un'accoglienza generalmente positiva al momento del lancio, si scopre che l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé non era così entusiasta dello spin-off. In una recente intervista con G4TV, infatti, ha ammesso di "odiare" l'idea.

Alla domanda su alcuni dei suoi più grandi rimpianti del suo periodo in Nintendo, Fils-Aimé ha parlato di Donkey Konga, dicendo: "devo dirti che, come dirigente, odiavo Donkey Konga. L'ho odiato. Ho litigato con la nostra casa madre. Pensavo che avrebbe danneggiato il marchio Donkey Kong. Personalmente, non l'ho trovato molto divertente da giocare. Poi l'abbiamo lanciato. Il primo gioco in realtà ha venduto abbastanza bene, ma non ero un fan".

È interessante notare che, nonostante le recensioni generalmente positive e le vendite buone, solo l'originale Donkey Konga e il suo sequel Donkey Konga 2 hanno visto un'uscita al di fuori del Giappone, con il terzo gioco, Donkey Konga 3, che non ha mai visto un'uscita a livello mondiale. Questo probabilmente non aveva nulla a che fare con l'antipatia di Fils-Aimé per il gioco originale, ma è interessante notare che il terzo capitolo ha visto un lancio più limitato.

Fonte: Thegamer.