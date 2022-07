Dragon Age e Mass Effect hanno già i DLC gratis nonostante i BioWare Point verranno eliminati da ottobre

Con una comunicazione via mail, Electronic Arts ha informato i giocatori che a partire dall'11 ottobre di quest'anno, verranno eliminati i BioWare Point, una valuta che permettava l'acquisto di contenuti aggiuntivi per i titoli della software house. Di conseguenza, tutti i DLC per Mass Effect, Mass Effect 3 (esclusi i pacchetti multigiocatore), Dragon Age II e Dragon Age: Origins saranno gratuiti per chi possiede una copia del gioco.

C'è una gradita sorpresa però: i DLC possono già da adesso essere scaricati gratuitamente, accedendo alla pagina del gioco sullo store Origin. Oltre ai DLC di Dragon Age dunque sarà possibile giocare alcune delle più belle espansioni negli RPG occidentali, tra cui l'Ombra di Mass Effect.

Se non avete acquisto la Legendary Edition dunque, potrebbe essere un buon modo per recuperare tutti i contenuti della saga. Questo interveto da parte di EA tocca solo i BioWare Point: Altre valute come i cristalli e il platino in altri titoli BioWare non sono interessate.

