Dragon Ball Xenoverse 3 al centro dei rumor. Il 2024 potrebbe essere l'anno buono

Dragon Ball ha prodotto alcuni dei più bei giochi di anime fino ad oggi. Uno di questi è la serie Xenoverse e l'ultimo capitolo, Dragon Ball Xenoverse 2, è uscito sei anni fa, nel 2016. È passato così tanto tempo che la speranza di un terzo gioco si è spenta, ma sembra che non sia così come suggerisce un insider.

Geekdom101, un insider molto noto tra i fan di Dragon Ball, ha risposto a un tweet in cui si chiedeva di un sequel di Dragon Ball Xenoverse 2. Ha poi aggiunto che, sebbene i piani possano cambiare, per ora quello che possiamo dedurre è che un nuovo gioco, Dragon Ball Xenoverse 3, arriverà nel 2024. Attualmente, secondo le informazioni, il gioco è ancora lontano due anni.

Bandai Namco non ha detto nulla che confermi o smentisca le affermazioni dell'insider. Tuttavia, le informazioni devono essere prese con cautela, dato che GeekDom101 si è già sbagliato in passato, soprattutto per quanto riguarda il ritorno dell'anime Dragon Ball Super.

you should've been in @UchiGang 's stream the other night.



I said 2023 anime 2024 XV3. Plans could change but oh well lol — Geekdom101 (@EmperorBigD) July 5, 2022

Finora, l'unico gioco di Dragon Ball di cui siamo a conoscenza è Dragon Ball: The Breakers e non ha nulla a che vedere con i giochi tradizionali di Dragon Ball. Inoltre, l'ultimo gioco di Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, è incentrato sul genere dei combattimenti 2D e non presenta molte somiglianze con i giochi Xenoverse.

