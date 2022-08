Dungeons 4 lo storico 'dungeon sim' in arrivo nel 2023 su PC e console e al day one su Xbox Game Pass

Quasi cinque anni dopo l'uscita di Dungeons 3, Kalypso Media annuncia un nuovissimo capitolo. Dungeons 4 uscirà nel corso del 2023 e conterrà l'intelligente mix di costruzione di dungeon e RTS specifico per il franchise di Realmforge Studio.

Si tratterà ancora una volta di far trionfare il Male Assoluto, proteggendo il vostro dominio dalle risposte del Bene e dalle incursioni orchestrate dai Nani per depredare il vostro bottino. L'Elfa Oscura Thalya sarà nuovamente la protatonista. Tuttavia, una nuova era oscura sta per sorgere. L'elemento centrale del trailer di annuncio è infatti un cucciolo di Elfo Oscuro. Presentato da Thalya, sembra destinato a prendere il sopravvento.

"Costruisci un dungeon comodo e accogliente per soddisfare i bisogni delle tue creature e controllarle, per poi mandarle nell'Oltremondo e ricordare gentilmente alle brave persone che ci vivono che il Male Assoluto governa le loro terre. Raccogli la tua Malvagità in nuovi dinamici modi e sferrala contro le foreste e le pianure verdi e rigogliose dell'Oltremondo per farle passare al lato oscuro. Ma assicurati che il tuo dungeon sia ben protetto dalle trappole e difeso dalle tue creature, così che quegli irritanti abitanti dell'Oltremondo non stiano a girarsi i pollici mentre trasformi le loro terre nel luogo più paradisiaco che il Male Assoluto possa volere" recita la descrizione del gioco.

Come annunciato, Dungeon 4 sarà disponibile su Xbox Series X/S, PC, Switch e PS5, oltre ad essere incluso in Xbox Game Pass sin dal primo giorno.

Fonte: Gematsu