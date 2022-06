L'E3 tornerà nel 2023. È ufficiale!

"Siamo emozionati di ritornare nel 2023, con un evento sia digitale, sia dal vivo." Queste sono le parole di Stan Pierre-Louis, presidente di Entertainment Software Association (ESA), annunciando che l'E3 tornerà il prossimo anno. Dopo un anno di pausa dunque, lo show più importante del mondo dei videogiochi ritorna, anche se sarà da vedere con quale forza.

Nonostante manchi quest'anno, i vari show come Summer Game Fest, Future e PC Game Show, non sembrano far sentire la mancanza della decennale fiera, senza considerare l'ottimo State of Play di Sony e ben due eventi Microsoft-Bethesda che ci apprestiamo a vedere.

Il ritorno di una grande fiera in presenza però non è che una buona notizia per tutto il settore, che può tornare così alle vecchie abitudini di presentazioni dal vivo, contatto tra stampa e sviluppatori e soprattutto le reazioni in presa diretta del pubblico, catturate dall'ospite di turno o dal trailer tanto atteso.

Il prossimo anno dunque sarà di nuovo periodo E3, questa volta davvero con la fiera. C'è ancora posto per situazioni a là "You're breathtaking!".

