EA prende in giro i giochi single player? Gli sviluppatori non ridono per niente

Dopo l’infelice battuta di EA sul single player, c’è stata una rivolta sul web come abbiamo già riportato in questa notizia. Ma a quanto pare l’ondata di malumore che ha scatenato quella che doveva essere una semplice gag sta continuando a far discutere.

They’re a 10 but they only like playing single-player games — Electronic Arts (@EA) June 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

A far da ripetitore al malumore sono i vari tweet che molti sviluppatori hanno rivolto, velatamente o meno, a EA. Ad esempio, quello dell’ex produttore di EA e Visceral Company e che secondo alcuni è l’ideatore di Dead Space e Dante’s inferno Zach Mumbach, lamentando di come una azienda come EA che fa battute di questo livello avesse chiuso il suo studio e licenziato 100 ottimi sviluppatori:

This is the company that shut down my studio and laid off ~100 great developers because we were making a single player game 😂😭😂😭 https://t.co/2SXhQtRGE8 — Zach Mumbach (@zachulon) June 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ma non è soltanto lui a parlare in questi termini di EA. Anche il capo di Respawn Vince Zampella ha dato una breve quanto evidente e concisa risposta al tweet dell’azienda

🤦🏼‍♂️ — Vince Zampella (@VinceZampella) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il direttore di God of War Cory Barlog si è unito al coro ma in maniera più sottile

single-player games forever❤️ — cory barlog (@corybarlog) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

E anche gli sviluppatori di Annapurna hanno risposto a EA dandogli un piccolo consiglio

shoulda kept this in the drafts 🫣 — Annapurna Interactive (@A_i) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dopo l’ondata di putridume che l’ha travolta, EA non ha potuto far altro che scusarsi con un altro tweet.

Roast well deserved. We’ll take this L cause playing single player games actually makes them an 11. https://t.co/PNg4FKOgfB — Electronic Arts (@EA) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Fonte: NintendoLife