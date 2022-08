EA: i giochi single-player rimangono 'molto importanti' nonostante il business della società sia costituito per il 70% dai live service

EA ha affermato che i giochi per giocatore singolo sono ancora molto importanti per la sua attività, nonostante i giochi multiplayer live costituiscano la stragrande maggioranza delle sue uscite.

Parlando dei guadagni del quarto trimestre di EA, all'amministratore delegato Andrew Wilson è stato chiesto quale fosse il ruolo dei giochi per giocatore singolo nel modello di business dell'azienda e il CEO ha suggerito con forza che EA continuerà a investire nei giochi per giocatore singolo nel prossimo futuro.

"Sappiamo che i nostri giocatori hanno motivazioni fondamentali: l'ispirazione, l'evasione, la connessione sociale, la competizione, il miglioramento personale, la creazione; queste cose ci uniscono come giocatori. E la narrazione di storie è davvero importante per la realizzazione di alcune di queste motivazioni".

"Quando pensiamo ai giochi per giocatore singolo, pensiamo che siano una parte molto importante del portfolio complessivo che offriamo per soddisfare queste motivazioni fondamentali".

Anche il direttore finanziario Chris Suh è intervenuto per rassicurare gli investitori sul fatto che EA non ha intenzione di scambiare alcuna quota della sua attività altamente redditizia di live service per un maggior numero di giochi per giocatore singolo.

"Quando pensiamo all'impatto del modello e all'impatto finanziario, la prima cosa da tenere sempre a mente è che i live service rappresentano ancora... oltre il 70% del nostro business, e questo è stato un flusso di ricavi comprovato, molto affidabile e altamente ricorrente, e sarà ancora il motore predominante del nostro P & L (profitti e perdite) a lungo termine", ha detto Suh.

Fonte: Gamesradar.